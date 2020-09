“Es difícil que los pilotos reconozcan que una mujer ocupe este lugar”

Así lo señaló Violeta Pernice, ex pilota de la categoría Top Race Series y, desde hace cuatro años, comisaria deportiva. Volumen de Juego, el segmento deportivo de Nacional Córdoba, se comunicó con ella, que está residiendo en la ciudad de Americana, estado de San Pablo, Brasil.

De un modo gracioso, Violeta relató que se pasó “del lado malo”, ya que hoy cumple la función que ella tanto odiaba cuando era pilota. Contó que todo comenzó tras quedarse sin lugar para poder correr y, aprovechando que su marido estaba radicado en Brasil, tuvo un ofrecimiento de la Confederación Brasileña de Automovilismo para trabajar como comisaria deportiva.

Respecto a cuál considera la categoría más difícil para trabajar, Pernice manifestó: “Lo más difícil es que los pilotos reconozcan que una mujer pueda estar en este lugar”, aunque aclaró que algunos pilotos no tienen problema, otros te miran y dicen: “Me va a juzgar una mujer”. “Ahí es cuando tengo que salir a florear mi currículum y explicar que yo también fui piloto”, agregó.

Sobre su proyección en este nuevo desafío como profesional, Violeta Pernice declaró: “Es un desafío muy grande, sobre todo en la Copa Porsche, que comparte una fecha con la Fórmula 1. Tomo esta oportunidad con mucha responsabilidad, lógicamente aspiro a crecer y consolidarme, y mi principal objetivo ahora es ganarme un lugar en la FIA Women in Motorsport”.

