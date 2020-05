“Es difícil decidir que no se extienda la cuarentena en una curva ascendente”

El ministro de Salud de la Nación Gines González Garcia habló sobre la medidas en los próximos días. “Tenemos que intensificar todas las medidas de aislamiento, de detección precoz, que es lo que se está haciendo en cada uno de los barrios vulnerables. Estamos pensando en hacer un cambio de estratégico en la Ciudad, ayer lo hablamos con el ministro (Fernán) Quiroz. Hacer en el resto de la Ciudad de Buenos Aires lo mismo que hacemos en los barrios vulnerables: salir a buscar los casos. Hacer una búsqueda intensa y activa, que permita identificación precoz, aislamiento y no expansión de la pandemia”, aseguró González García.

Por otro lado, se refirió a la cuarentena. “Es díficil decir que no se extienda, no lo voy a decir yo, es una decisión muy pensada, trabajada con las autoridades locales, pero es muy difícil en una curva ascendente decidir cambiar y sobre todo relajar las cuestiones que tienen que ver con la no expansión”, destacó el ministro.