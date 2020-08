Es despótica la actitud de Gerardo Morales

En la última reunión que fue la semana pasada, les pedí por favor que la Nación no nos abandone porque van a morir muchos comprovincianos si no hay ayuda. Les pedimos insumos para los hospitales, medicamentos para terapia intensiva. Hicimos un grupo con el senador Snopek, el diputado Snopek y con diputados de Jujuy, poniendo a la provincia por encima de todas las cuestiones personales y políticas.

Jujuy no tiene recursos ni para la compra de oxígeno, se criticó a Tucumán por que no mandaban oxígeno, pero el tema es que no se le paga, entonces si no pagas no tenés derecho a exigir. Hay que rogar que nuestros médicos y enfermeros no se enfermen y con la ayuda de la Nación y Dios salgamos adelante”.