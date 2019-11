Eruca presenta Trío Tour con The Warning en Santa Fe

Eruca Sativa, tocará este sábado 23 en Tribus Club de Arte, Santa Fe. De gira por diferentes puntos del país con el Trío Tour la banda se presentará junto a The Warning, que llega desde México y también estará Maca Revolt, artista local. En el recital, Eruca mostrará su más reciente obra, Seremos primavera, la cual marca una bocanada de nuevo aire para la banda integrada por Lula Bertoldi (voz y guitarra), Brenda Martín (bajo y voz) y Gabriel Pedernera (batería y voz). “Hacer esta mezcla de sonidos y texturas con los tríos locales nos está volando al cabeza”, mencionó Pedernera.

“El cambio y la búsqueda constante son como el ADN de Eruca”, dijo Pedernera a LT14 Nacional Paraná al contar de qué se trata el nuevo disco y cómo lo están viviendo con la gira. “Cada disco es una experimentación nueva y con cada uno de ellos se aprende”. Consultado sobre cómo fue el 2019, el baterista indicó que a nivel artístico fue muy bueno, y podría tener un 9 como clasificación, pero “la situación del país no nos acompaña y uno no puede ser feliz cuando otras personas no la están pasando bien y Eruca no se puede abstraer de todo lo que está ocurriendo”, cerró.