“Enzo Pérez tendrá que demostrar para ganarse un lugar”,afirmó Gallardo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, afirmó hoy que “no

cambiará” el sistema de juego y sostuvo que el volante Enzo Pérez, uno de

los cuatro refuerzos que arribaron para la campaña “tendrá que demostrar

para jugar”.

“Estamos trabajando muy bien. Tenemos que darle forma a lo que queremos. No

pienso cambiar el sistema, Enzo Pérez tendrá que demostrar para jugar”,

sentenció Gallardo en diálogo con Fox Sports.

“Debemos seguir buscando un funcionamiento que nos identifique y

represente. En River, el error se perdona poco. Hay que estar preparado”,

agregó.

Gallardo, desde Orlando, ciudad estadounidense donde el plantel

“millonario” realiza la pretemporada, también se refirió a los dos casos de

doping positivo del uruguayo Camilo Mayada y Lucas Martínez Quarta.

“El doping me desconcertó muchísimo, pero los muchachos tienen la

conciencia limpia. El momento de cuándo llegará la sanción es de

incertidumbre”, puntualizó.

Además el técnico de River prefirió “no opinar” del caso de Ricardo

Centurión, quien no continuó su carrera en Boca Juniors por temas

extrafutbolísticos, y destacó el “profesionalismo” de Javier Pinola, otra

de las incorporaciones, entre otros jugadores.

“(Javier) Pinola tiene un profesionalismo muy marcado. Es una inspiración

para los más jóvenes, pero tenemos varios jugadores más con esa cualidad”,

subrayó.

El plantel hoy tuvo el día libre, tras el triunfo de la tarde del martes

sobre Orlando City por 3-1, con goles de Ignacio Scocco, otro de los

refuerzos, Alexander Barboza (volvió luego de su préstamo en Defensa y

Justicia) y Lucas Alario.