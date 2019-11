Envidio a España. Ya está. Lo dije.

Ganó la final de la renovada Copa Davis ante una Canadá, que dará de hablar en el próximo lustro, por 2 a 0.

Envidio a España que ganó su sexta Copa Davis y Argentina sólo tiene una, cuando bien podría tener, al menos, dos más.

Seguro que los españoles tuvieron sus polémicas (diferencias importantes entre los jugadores y los dirigentes de la Real Federación -luego de ganar cuatro, claro-), una capitana (Gala León Garcia) no aceptada por los principales jugadores y la pelea por no descender a la tercera división del tenis no hace muchos años atrás.

Ellos también tuvieron sus problemas y los supieron resolver para reinventarse y levantar este fin de semana su sexta Ensaladera.

Nosotros hemos “vivido” en “grieta” desde mediados de los 70 hasta ahora…

Primero dirigentes vs Vilas y Clerc; luego Guillermo vs “Batata”; luego De la Peña vs Jaite; después Coria y Gaudio. Y luego Nalbandian contra Del Potro. Y David vs Tito Vázquez. Y Juan Martín enfrentado con Jaite.

Y ahora, mientras vemos que Nadal se desespera por ganar (y lograr) su quinta Copa Davis, extasiando al público hasta lo máximo en la Caja Mágica; en la Argentina nuestro “fenomeno” , apañado por muchos, no juega la Copa “porque ya la gané”.

Tenemos un equipo “normal” en la Argentina. Para hacer buenos papeles. Para un cuartos de final como este año en Madrid. O, con un mejor cruce, poder aspirar a una semi, porque no.

Lo dije. Envidio a España. Por tener a un tipo como Nadal que no se quedó en el “ya la gané”. Una, dos, tres o cuatro veces.

Y la ganó cinco… sentido de pertenencia que le dicen, más allá de las lesiones que pueda tener cada jugador.