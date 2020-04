Entrevistas a Javier Daulte, Beatriz Lábbate e Ingrid Pellicori

Jorge Dubatti en estudios y Juano Villafañe, desde su casa por el aislamiento obligatoria, llevan adelante esta nueva edición de El tiempo y el teatro en la que comienzan entrevistando al dramaturgo y director de teatro Javier Daulte, quien comenzó refiriéndose a la situación que vive el mundo entero.

“A medida que fueron pasando los días nos dimos cuenta de que lo único que podíamos hacer es esperar que esto pase y me estoy ocupando de lo único que me puedo ocupar que son los talleres de dramaturgia que ahora seguimos on line”.