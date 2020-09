Entrevista Federal com ministro Agustín Rossi

O Ministro da Defesa da Argentina, Agustín Rossi, participou de uma nova Entrevista #Federal com jornalistas de todo o país através das 50 estações da Rádio Nacional.

A RAE Argentina ao Mundo esteve representada pelo jornalista Eric Domergue, apresentador do programa em francês, que abriu a rodada de perguntas com um assunto chave: a busca da verdade e da justiça para a tragédia do ARA San Juan (submarino argentino que desapareceu com 44 tripulantes a bordo, em 2018. Um ano depois, os restos foram encontrados no fundo do mar).

Eric Domergue consultou o funcionário sobre as declarações de parentes que disseram que também foram espionados pelo pessoal do Exército Argentino. O ministro considerou que toda espionagem é “ilegal e desumana”, acrescentando “o contexto de vulnerabilidade em que os parentes se encontravam”.

O ministro, junto com a auditora da Agência Federal de Inteligência (AFI), Cristina Caamaño, apresentou uma ação judicial na qual apontam que durante o governo do ex-presidente Mauricio Macri, os parentes dos tripulantes do submarino foram espionados pelo próprio Estado Nacional.

Na opinião de Agustín Rossi, “qualquer um que não gostasse da anterior administração podia ser espiado”. Neste contexto, ele disse que as exigências dos parentes do submarino eram algo que os deixava “desconfortáveis” e que o objetivo da espionagem era “desarmar estas concentrações” que buscavam respostas para o destino dos submarinistas.

