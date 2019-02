En el primer de programa de Buena Fuente, Susana Reinoso recibió en los estudios de Nacional al guionista, documentalista y director del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés Duprat, quien semanas atrás presentó su libro “El artista. El hombre de al lado. El ciudadano ilustre.”, tres guiones filmados por la dupla Gastón Duprat y Mariano Cohn.

“Los guiones no son obras literarias, tenés mucha libertad de escritura porque después va a ser interpretado. No hay que preocuparse por los temas de estilo”

Entrevista a Patricio Pron, Premio Alfaguara de Novela 2019

Desde Madrid, España, el escritor argentino habló sobre “Mañana tendremos otros nombres“, la novela de su autoría que obtuvo la distinción.

“Me llevó a escribir el libro la percepción de que lo que denominamos el ideal romántico está cambiando a raíz de determinados desarrollos sociales y tecnológicos. Estamos amando de una forma muy distinta a como lo hacían nuestros padres, y me parecía que había muy algo interesante que tratar, que no estaba siendo tratado por la literatura”, explica el escritor, en diálogo con Reinoso. Y relata una anécdota que vivió en el subte de la capital española: “Vi, simultáneamente, a mucha gente descartando o eligiendo gente, pasando sencillamente el dedo por la pantalla del móvil, y me pregunté cómo estábamos consiguiendo los vínculos amorosos en un momento en el cual es tan fácil escoger o expulsar del mundo a una persona, deslizando el dedo por una pantalla”.

“Mañana tendremos otros nombres” ganó por decisión unánime del jurado, presidido por el novelista Juan José Millás e integrado, entre otros, por el argentino Jorge Fernández Díaz.

Los legados de Alejandra Pizarnik permanecerán custodiadas en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

Los legados de Alejandra Pizarnik permanecerán en la Caja de las Letras, antigua cámara acorazada de la sede del Instituto Cervantes de Madrid, que contiene en sus cajas de seguridad los legados de una treintena de escritores, artistas y científicos, y para hablar sobre el tema, De Buena Fuente se contactó con una de las investigadoras de la Biblioteca Nacional, Evelyn Galiazo.