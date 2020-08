Entrevista a la periodista Ángela Lerena y al “super ratón” Mario Barassi

Adrián Korol e Ingrid Beck en una nueva edición de bichos de Radio entrevistan a la periodista deportiva Ángela Lerena, quien confiesa sobre la cuarentena…”estoy como loca, extraño las canchas, extraño viajar, extraño conocer gente estadios”.

“Estoy muy acostumbrada a ir a la cancha, a los hinchas, a las hinchadas, a la violencia y me cuido; no me gusta decir de qué cuadro soy más que nada por una cuestión de seguridad”.