Entrevista a fondo con Juan Minujín: analizo mucho un papel antes de hacerlo

Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo llevan adelante esta nueva edición de Superficie de Teatro en la que el entrevistado es el actor Juan Minujín.

“Lo primero que miro cuando recibo un guión es el material en si, más allá del director o los actores; el material me tiene que llamar la atención, me tiene que gustar a mi, y en general me ha pasado que si no funciona, después me doy cuenta que había algo que no me cerraba desde el principio”.

Además durante la charla contará cómo prepara un papel, algunos secretos de la actuación y su relación con otras expresiones del arte como la literatura, la música y las artes plásticas.