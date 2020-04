Entrevista a Baglietto y un recuerdo a Horacio Fontova y a Marcos Mundstock

Una vez más, y en cumplimiento de las disposiciones del gobierno referidas al aislamiento social, Ingrid Beck, en la soledad del estudio de Radio Nacional, de la calle Maipú 555 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Sr. Adrián Korol, desde la comodidad de su casa en la ciudad bonaerense de Chascomús hacen, Bichos de Radio.

Y en la primera parte del programa un pequeño homenaje al querido Horacio “el negro” Fontova y al genial Marcos Mundstock, fallecidos hace pocos días.

Además un informe sobre la radio cubana que emite sólo números.

En la segunda parte del programa, el entrevistado es el músico rosarino Juan Carlos Baglietto.

“Lo que extraño es actuar, que es lo que más me alimenta, no veo a mis hijos desde hace más de un mes y medio y los extraño pero la voy llevando, escribiendo, tocando, me estoy amigando con las redes a las que nunca les di mucha pelota, pero hoy son nuestro medio de comunicación, además cocino”