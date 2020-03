Entrerriana dice que en Italia se vive con mucha confusión

El país europeo es uno de los más afectados por el coronavirus y sigue aumentando el número de contagiados y muertos. La entrerriana Viviana Caram, que hace 14 años vive en Téramo, sostuvo que “la situación es de mucha confusión, de mucho miedo” y agregó que “la sensación de la gente es de no comprensión de lo que está sucediendo”. La mujer dijo que “se tomaron medidas pero no fueron las suficientes como para que esto no se expanda”. Además, mencionó que “el pueblo está limitado en su libertad” y agregó que “para salir de casa hay que tener un motivo justificado”.