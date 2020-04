Entre Ríos Servicios atiende sin tener en cuenta terminación del DNI

Julieta, empleada de una oficina de Entre Ríos Servicios de calle Illia en Paraná, dijo que los clientes pueden pagar sus boletas tanto con efectivo como con débito y aclaró que hay algunos servicios que si ya están vencidos no se pueden cobrar, como los que pertenecen a Enersa y Redengas. “Si son del mes pasado no se pueden pagar”, explicó. Asimismo, dijo que ese sistema de cobro -a diferencia de Rapipago y Pago Fácil- no trabaja con la terminación de DNI, debido a que está exceptuado por tratarse de una modalidad mutual, por lo que puede ir cualquier persona. El límite máximo de cobro en efectivo es 30 mil pesos y el resto puede abonarse con débito, en tanto no existen limitaciones en cuanto al número de boletas que se cobran. Sobre el comportamiento de los clientes, Julieta afirmó: “La gente respeta, hace distancia, viene con guantes y barbijos, y acá tenemos alcohol para el cliente y nosotros usamos barbijos y guantes”.