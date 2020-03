Entre Ríos continúa tomando medidas para evitar el coronavirus

La ministra de Gobierno, Rosario Romero; el secretario de Planeamiento, Luis Benedetto, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein y la directora del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Carina Reh, ofrecieron la conferencia de prensa donde informaron la situación epidemiológica de la provincia y cuáles son las nuevas medidas que se determinaron para evitar la propagación del coronavirus.

La ministra Rosario Romero, insistió en que las medidas que se toman en algunos municipios cuenten con la anuencia o se acuerden con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la Provincia y los ministerios. “Tengamos en cuenta de que quien conduce este proceso es el Presidente de la Nación Argentina y debemos ir encaminado nuestras acciones de modo coordinado con las políticas que se desarrollen en Nación”. La funcionaria provincial, recordó que algunas ciudades entrerrianas habían decidido, sin consulta, cerrar sus territorios. “Las medidas deben ser unificadas”, expresó.

Por su parte el jefe de la Policía, Gustavo Maslein, recordó que se trabaja evitando las reuniones o eventos que ya tenían fecha programada o la acumulación de personas en algún lugar particular. En este sentido, indicó que quienes no cumplan con dicha medida que se encentra en el protocolo de emergencia sanitaria, se estaría infiriendo en un delito, el cual será penado. Insistió que no debe haber cortes de calles, ni de rutas bloqueando ciudades.

Consultada sobre cómo se trabajará en casos confirmados de COVID 19, dependiendo de las camas que tiene la provincia en sus hospitales y clínicas, la directora del hospital indicó que a aquellos pacientes que se consideren sospechosos, se evaluará la condición clínica, y si la misma es leve se desarrollará un seguimiento telefónico personalizado. Mientras que por el contrario, quienes revistan una situación grave, serán internados.

Por último, Benedetto confirmó que se habilitará un sector del Hospital de la Baxada de Paraná. Allí se habilitarán 20 camas con el equipamiento necesario.

El Gobierno informó que la provincia cuenta con tres casos de coronavirus confirmados, 12 descartados y otros 12 que están siendo analizados en el Instituto “Carlos Malbrán” en Buenos Aires.