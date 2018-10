Enrique Piñeyro: cocina, cine y teatro

Es piloto de avión, director de cine y actor; sin embargo, él se define como un “conflictuado vocacional”.

“Nunca me interesaron las carreras, me interesaron los proyectos. No quería ser comandante con cuatro estrellas, quería volar el avión, hacer lo que soñaba cuando era chico”, cuenta Enrique Piñeyro, en los estudios de Nacional.

Un recorrido por sus trabajos cinematográficos y una mirada crítica sobre las Aerolíneas Low-Cost. “Le estamos regalando el cabotaje a todas las aerolíneas europeas. No sé qué país hace eso. Está mal, está mal autorizar un aeropuerto como El Palomar. En 15 años, desafió a que me muestren cuántas aerolíneas quedan”, sostuvo.

Además, Adrián Korol e Ingrid Beck repasan los principales temas de la semana con su clásico “pastillero”: la pelea entre Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, y el periodista Roberto Navarro, el análisis de la devaluación y su impacto en las tarifas de gas, las denuncias de acoso de ex alumnas del Nacional Buenos Aires y las elecciones en Brasil, donde Jair Bolsonaro es el principal favorito para le balotaje frente al candidato del PT, Fernando Haddad.