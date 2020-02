Enojo entre los familiares de los tripulantes tras el fallo de la jueza Yáñez

Luego de que la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, dictara el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis ex altos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del submarino Ara San Juan, los familiares de los tripulantes expresaron su disconformidad con el fallo y lo consideraron una “falta de respeto” contra las víctimas.

En diálogo con la Radio Pública, María Rosa Belcastro, madre de Fernando Villarreal, teniente de navío y jefe de operaciones del submarino, expresó su enojo y el de las demás familias con la jueza, y afirmó que preveían esta resolución.

“Tomamos el fallo muy mal. Todos los familiares estamos muy enojados con la jueza. Somos más o menos 10 familias, donde el año pasado se hizo dos recusaciones a la jueza para sacarla de la causa y lamentablemente no pudimos, y esto es lo que veíamos que iba a pasar, que ninguno iba a ir preso y que iba a quedar todo en la nada”, indicó Belcastro.

En un escrito de 619 páginas, Yáñez les imputó el delito de “estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de idea” a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

“No tienen prisión preventiva, van de uno a cinco años y embargos de bienes de dos o tes millones de pesos que a ellos no le hace nada. El dinero va y viene, pero cinco años no le van a dar. Hubo la vida de 44 personas, que abandonaron. Ellos pidieron auxilio y no los fueron a socorrer. Ya era tarde cuando lanzaron la búsqueda. Todo lo que se hizo la primera semana era todo una parodia porque ya sabían que no iban a encontrar el submarino”, amplió.

Belcastro dijo que no le preocupa la exclusión del ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, de la causa. “Quiero que los responsables de la Armada vayan presos. Nos mintieron y nos tuvieron una semana en Mar del Plata diciendo cualquier barbaridad”, manifestó.

A su vez, pronosticó que con este Gobierno “no va a cambiar nada”, en relación al destrato que recibieron los familiares en los últimos años porque “son los mismos que estaban” cuando se realizó el mantenimiento de media vida de la nave.

“No va a pasar nada, va a quedar todo en la nada. Por eso nosotros estamos luchando y vamos a seguir con otras medidas judiciales”, aseveró.

“Esto no va a quedar así porque los familiares estamos muy disconformes, muy heridos y es como una broma, una falta de respeto hacia los 44”, cerró.