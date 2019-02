Enio Tejada cuenta cómo trabaja con Tomba, el perro buscador de personas

El sanrafaelino Enio Tejada es el adiestrador de Tomba, el perro que colaboró en la búsqueda de las hermanas israelíes que fueron encontradas muertas.

Tejada forma parte de la Escuela de Adiestramiento Canino de Mendoza (ESCAM), en principio fue parte también de la brigada USAR de Rescate. Dice de él que es fanático de los perros y las mascotas “por lo que opté a tener un perro en la Brigada. Tuve la oportunidad de elegir la raza y me incliné por el Border collie y lo fui a buscar a Godoy Cruz, por eso el nombre de Tomba. Inicié los primeros pasos en búsqueda de personas vivas. Luego de muchos cursos y viajes me contacté con gente de Estados Unidos y México, y me dieron la iniciación en búsqueda de cadáveres, o que se conoce como RH (restos humanos)”.

El entrenamiento de Tomba demandó un plazo de 2 años y el hallazgo de las hermanas israeliés Pyrhia Sarusi (63) y Lily Pereg (54) fue el primero en el que participó. Mendoza cuenta con 4 de estos perros adiestrados, entre ellos Tomba, quien está en permanente entrenamiento con Tejada.