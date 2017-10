Enganchados para fiestas

Desde la proa de la nave Juanse presenta temas enganchados, clásicos en eventos o fiestas, para ir de la barra a la pista y viceversa, varias veces.

Playlist: Djobi djoba (Cada día yo te quiero más), Gipsy Kings; Rock del gato, Ratones Paranoicos; Last Train to London, Electric Light Orchestra; Another One Bites the Dust, Queen; Billie Jean, Michael Jackson; Celebration, Kool & The Gang; Los piratas, Los Auténticos Decadentes; La vuelta del matador, Cacho Castaña