Encuesta: el 65% de los sanjuaninos aprueba la gestión de Alberto Fernández

El director del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), Antonio De Tommaso, en diálogo con Ariel Sampaolesi en Ni Los Chocos, por el aire de Radio Nacional San Juan, aseguró que más de la mitad de los sanjuaninos aprueba la gestión del presidente Alberto Fernández. “En San Juan, la evaluación que hacen de la gestión de Alberto Fernández oscila el 65% de aprobación, lo cual no quiere decir que el otro 35% esté en desacuerdo totalmente. Hay una gran porción, un 15% o 20% que está en desacuerdo en forma total, pero hay otro 10% o 15% que dice ‘más o menos’ “, expresó De Tommaso.

“El gobierno o el oficialismo no ha perdido la calle, pero hay más prudencia en salir a la calle a movilizarse”, analizó el sociólogo. Con respecto a las últimas manifestaciones en contra del proyecto de Reforma Judicial en la provincia, De Tomasso indicó que “hay una oposición por la oposición misma, porque no queda claro en qué se oponen. Te aseguro que 9 de cada 10 sanjuaninos no sabe de qué trata la reforma judicial, no obstante un 30% se opone de todos modos”.

(Foto de archivo – 2019)