Encuentro Provincial de Básquet

Este fin de semana el básquet se va a lucir. Por un lado en la Cuenca se va a realizar el Torneo Provincial de Mini Básquet que contará con 10 delegaciones de niños organizado por las Escuelas Municipales de 28 de Noviembre y de Río Turbio.

Por otro lado, el sábado en la localidad de Gobernador Gregores se disputará la liga centro que disputan las categorias sub 13, sub 14 y sub 15 de la Escuela de Básquet de 28 de Noviembre.

En contacto con Alejandro Villagran, profesor de la Escuela de Básquet de 28 de Noviembre se refirió a las actividades previstas para este fin de semana.