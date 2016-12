En una breve audiencia final estipularon fechas y cómo sigue el megajuicio

Alrededor del mediodía de hoy y luego de una demora de dos horas, los miembros del TOF 1 presidido por el juez Alejandro Piña abrieron una mínima jornada en la que no se continuó con los alegatos de los abogados particulares y se comunicó el cronograma para cuando concluya la feria judicial. De esta manera, quedaron establecidas seis audiencias para los días 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de febrero próximo, en las cuales se sucederán las defensas del ex fiscal Otilio Roque Romano -representado por Ariel Civit-; del ex magistrado Rolando Evaristo Carrizo -a cargo de la abogada oficial Corina Felman-; del ex policía Rubén Darío González, acusado por los hechos padecidos por Rosa del Carmen Gómez en el D2 en 1976 -representado por Alfredo Paturso-; y de los ex policías José Constantino Lorenzo y Antonio Indalecio Garro, acusados por delitos perpetrados en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz contra tres víctimas -respectivamente representados por Omar Venier y Carlos Reig. Una vez que finalice la etapa de alegatos vendrá el turno de las réplicas del Ministerio Público Fiscal y de los querellantes y, finalmente, llegará la hora de las sentencias en un juicio histórico, que está por cumplir tres años y da cuenta de la necesaria complicidad y participación judicial en la comisión de decenas de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Mendoza. Sofía D’Andrea, referente de los Organismos de Derechos Humanos e integrante del portal “Juicios Mendoza”, ofreció un balance del 2016 en la megacausa y evaluó el contexto y las expectativas a futuro.

Audiencia del 27 de diciembre de 2016. Informe de Sebastián Moro. Fotografías: gentileza de juiciosmendoza.wordpress.com.