En un campo de Seguí cultivan algodón

En un campo ubicado en la Ruta Provincial 35 a unos 3 kilómetros de Seguí, en el departamento Paraná, Flavio Musso cosecha de algodón. Se trata de un cultivo que no es común en esa zona de la provincia. “Hace más de 17 años estoy haciendo algodón, primero en el norte de la provincia, en el sur de Corrientes y en Chaco, hace cuatro años que vengo insistiendo en traer el cultivo a Paraná. Empezamos con algunas experiencias y llegamos a este lote de 15 hectáreas. Mucha gente creía que el cultivo acá no funcionaba pero yo sabía que me iba a andar muy bien”, dijo el productor. Asimismo, sostuvo que “el cultivo se adapta muy bien a esta zona, es más, hay estudios hechos por INTA que dicen que hasta en Victoria se puede sembrar el algodón. Necesita la fertilización igual que cualquier otro cultivo como los cuidados agronómicos”, comentó Musso.

