En San Pablo no saben que hacer con Centurión

Los dirigentes de San Pablo no saben qué hacer con la situación planteada con el futbolista argentino Ricardo Centurión, cuyo 70 por ciento del pase les pertenece y que no firmó contrato con Genoa de Italia, debido a sus deseos de regresar a su país para fichar con Boca, que luego decidió prescindir de sus servicios por su falta de comportamiento fuera del campo de juego.

El director ejecutivo de San Pablo, Vinicius Pinotti le expresó a Globo Esporte: “Para nosotros no cambió nada. Sabemos a través de la prensa que algo sucedió con Centurión en Buenos Aires, pero vamos a hablar después de que la dirigencia de Boca se comunique con nosotros y nos diga algo”.

El 70 por ciento del pase (el otro 30 es de Racing) y los derechos federativos de Centurión le pertenecen a San Pablo, club con el cual el delantero tiene contrato hasta enero de 2019.

Pero está muy claro que la institución paulista no quiere retener al polémico atacante y desea recuperar parte de los 4.000.000 de dólares que pagó en 2015 por su traspaso.

En estos momentos, San Pablo estaría obligado a recibir a Centurión, pero el entrenador Dorival Junior no lo tiene en cuenta, situación que provocaría la desvalorización del futbolista y que impediría concretar la chance de poder salvar la inversión para el club paulista.

Con la camiseta de San Pablo, Centurión hizo ocho goles en 80 partidos y pocos lo recuerdan en el plantel, pese a que el equipo está realizando una mala campaña en el Brasileirao, ocupando el 18vo. puesto y en zona de descenso.