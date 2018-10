En Salta, concejales se agarraron a piñas y “arañazos”

Los dos hicieron la denuncia penal. Los dos argumentan que el otro pegó primero. Se menciona que existieron golpes, “arañazos” y hasta faltantes de “mechones de pelo”. Los dos hablaron con Radio Nacional Salta. Se trata de los concejales de la ciudad de Salta, Martín del Frari (FPV) y Alberto Castillo (Cambiemos), que se agarraron a las trompadas tras una audiencia por la instalación de antenas para celulares que se desarrolló esta mañana en el Concejo Deliberantes local. “Fuera del recinto me tiró una trompada”, dijo Castillo. “Salió por detrás y me empezó a agredir con golpes de puño, arañazos y me sacó un mechón de pelo”, argumentó por su parte del Frari. Acá los dos testimonios.

La versión de Castillo:

La versión de del Frari: