En Río Negro hay familias aisladas por las intensas nevadas

En este invierno, la nevada vino del este y llegó a lugares donde habitualmente nieva poco en la estepa rionegrina. Con un metro y medio de nieve acumulada, hay gente que desde hace un mes está aislada y no puede salir a buscar provisiones, según informó Martina Cianis, productora de Radio Nacional Bariloche. Estas nevadas atípicas, son “algo histórico, desde el 1.984 no nieva de esta manera” por lo que no se estaba preparado para esta situación y poder llegar y asistir a los aislados”, explicó la integrante de LRA 30. Generalmente los pobladores se van organizando antes del invierno pero ahora por la cuarentena muchos no alcanzaron a adquirir lo necesario y “nadie estaba listo” para afrontar tanta nieve.

