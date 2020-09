“En mis novelas siempre hay una lucha de clases”

En una nueva emisión de Vidas Prestadas, Hinde Pomeraniec entrevistó a la escritora colombiana Pilar Quintana para conversar sobre su reciente libro “La perra”.

Pilar Quintana es una premiada autora colombiana nacida en Cali en 1972. Es autora de “La perra”, un título provocativo para una novela breve, hipnótica, de 100 páginas, que cuenta una historia principal pero en la que hay muchas historias apenas esbozadas que podrían, cada una de ellas, ser a su vez una novela. Es una ficción abundante, frondosa, aún en su brevedad elaborada. Quintana la escribió luego de ser madre, mientras amamantaba a su hijo: tomaba notas en un celular.

La escritora construye un universo pleno de matices y colores narrativos en donde la ternura y la fiereza se confunden todo el tiempo. La autora vivió casi diez años en la selva pero recién pudo escribir sobre estas experiencias cuando se mudó a Bogotá, según contó en una entrevista.

Damaris es corpulenta, maciza, de piel oscura y manos de hombre. Vive en la selva, en el Pacífico, con su marido Rogelio y tres perros hostiles. Damaris y Rogelio no tienen hijos, no pudieron tenerlos. En la selva no hay clínicas especializadas ni tratamientos de fertilidad. Hay, sí, hombres y mujeres que intentan curas con hierbas y rezos y remedios caseros.

La novela arranca con un diálogo entre Damaris y Doña Elodia, una vecina que le cuenta muy preocupada que envenenaron a su perra en la playa y quedaron diez cachorros huérfanos de apenas seis días. Damaris, en un impulso, se decide por una cachorra. Se resiste a atarla hasta que la perra comienza a rebelarse y a escapar al monte, o a donde sea. Y queda preñada una vez. Y queda preñada otra vez. Y lo que en un comienzo es una relación entre una mujer melancólica con necesidad de dar cariño y una cachorra inerme se va transformando en una competencia de lealtades, salvajismo y potencia entre dos hembras.

Recientemente fue también publicado su libro “Caperucita se come al lobo”, un conjunto de relatos sobre el deseo y la violencia.

En la sección Libros Que Sí, Hinde recomendó “El último Falcon sobre la tierra”, de Juan Ignacio Pisano (Baltasara editora) y “Memoria por correspondencia”, de Emma Reyes (Edhasa) y en El Extranjero comentó “No digas nada”, de Patrick Radden Keefe el mejor libro del año 2019 según The New York Times, The Washington Post, The Times y Time Magazine

En Mesita de luz el periodista y escritor Marcelo Figueras contó que libros está leyendo y En Voz Alta la escritora Margarita García Robayo leyó La Señora Julia” de Hebe Uhart.