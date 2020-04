En Mendoza depositarán el monto en la cuenta de la AUH. Se debe usar débito

DESCARGAR

Mariela Langa, directora de desarrollo social recordó que la tarjeta Alimentar “no está acreditada para Mendoza”, tal como se explicó desde Anses.

Langa dijo que “seguramente la van a acreditar en este mes pero no se tiene fecha cierta de pago cierta, con respecto a la tarjeta.”

En el caso de Mendoza “como las personas no han recibido las tarjetas –dijo la directora- va a terminar acreditada en la cuenta de la AUH”. La gente no tiene que hacer ningún otro trámite, solo esperar a que le depositen el dinero, fecha que aún no se ha determinado.

Respecto del dinero, Langa explicó que se va pagar el mismo monto pero se va a acreditar por semana. Quiere decir que, si por ejemplo, cobra $4000, serán $1000 por semana y si es de $6000, serán 1500 pesos por semana.

El AFI, (Ingreso Familiar de Emergencia) también “las van a cobrar en la cuenta de la Asignación Universal, o sea que tampoco tienen que hacer ningún trámite ni preinscripción.”

Finalmente Langa solicitó que, ya todo el dinero va a estar depositado en las cuentas de los beneficiarios, “lo que se pide es que no concurran al banco a cobrarlo, sino que lo utilicen para pagar en los negocios que tienen débito.”