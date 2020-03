En María Grande adhieren a las disposiciones nacionales y patrullan calles

El intendente de la localidad de María Grande, Héctor Solari, explicó que ante la determinación nacional de una reclusión social obligatoria, restringieron la circulación de gente como premisa principal y también actividades turísticas. En principio, Interlagos había decidido cerrar sus puertas y termas había restringido la cantidad de gente, pero la semana pasada ya cerraron sus puertas, no se puede alojar nadie que no estuviera alojado de antes, señaló el jefe comunal. Reconoció que esta medida será un “golpe económico fuerte” para el bolsillo de los ciudadanos, pero “es totalmente necesario”, luego veremos cómo acompañamos a los complejos turísticos y más ante un fin de semana largo, pero la cuestión sanitaria “es prioridad”, afirmó. Por eso la policía patrulla calles para cuidar que las personas no circulen, “porque en localidades chicas a la gente le cuesta entender que no debe salir, por eso apelamos a la buena voluntad de la gente”, dijo Solari.