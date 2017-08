En Las Lajas, el plenario de ATEN resolvió que no hará paro

El secretario de Prensa de ATEN Zapala, Jorge Casella opinó sobre el plenario de ayer en Las Lajas. “Los mandatos de las bases son las asambleas” y por eso el sector opositor exigió al secretario general del gremio, Marcelo Guagliardo, una “convocatoria urgente a asambleas en cumplimiento del acta o la reapertura de la mesa salarial”.

Casella enumeró los cuatro reclamos que no se han cumplido por parte del Gobierno: no se devolvieron de los días descontados por paro, no se aumentaron las partidas escolares, los jubilados no percibieron el aumento y falta el decreto que reglamente la Ley que otorga licencia a víctimas de violencia de género.

Ayer la secretaria de Prensa de la conducción provincial de ATEN, Marisabel Granda, dijo a La Mañana en Nacional que lo negociado con el Gobierno “es el mejor acuerdo salarial pactado hasta el momento en la Argentina, por un 20,4%, y asumimos el papel de custodios de ese acta”.