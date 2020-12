“En Inglaterra sólo se habla de la vacuna de Pfizer”

Inglaterra continúa con el proceso de vacunación contra el coronavirus con la dosis elaborada por el laboratorio Pfizer. En diálogo con Radio Nacional, Verónica López Martínez, auxiliar de enfermería residente en Londres, señaló que en una primera parte, el operativo está orientado a personas mayores de 80 años con turnos. “Primero se vacuna a las personas de 80 años que hayan sacado turnos. Lo hace el servicio público de salud y de manera gratuita. Luego las personas que trabajan en servicios de salud que estén en grupos de riesgo”, explicó. “No se sabe cómo será el proceso para el resto de la gente. Los hospitales se contactarán con los pacientes para avisarles cuándo serán vacunados”, señaló. “En Inglaterra no hay mucha información acerca de la vacuna. No se habla de la Sputnik V ni de las otras vacunas. Los adultos mayores se la quieren colocar sin problemas. El resto de las personas están escépticos. La vacuna no es obligatoria”, concluyó López Martínez.

DESCARGAR