“En Formosa hay un aparato represivo que viene de antes y sigue intacto”

La secretaria general del gremio de Docentes Autoconvocados Nilda Beatriz Patiño, expresó su enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de aplicar el 2×1 en el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad, pero adelanto que marcharían a casa de Gobierno de Formosa junto al Partido Obrero y que no se plegarían al colectivo convocado por el gobierno, porque se mescla todo y no se puede hablar de nada.

Para mí lo que ocurrió en la Argentina fue un genocidio donde los represores siguen teniendo poder de fuego, y hablar de aparato represivo en una provincia como Formosa es una cosa muy seria y no hay que naturalizarlas porque eso sería terrible, porque a mí no me gusta que sigan (a metros había policías uniformados sacando fotos e informando las actividades que desarrollaban), no me gusta que me intervengan los teléfonos y controlen mis actividades, y lo terrible seria que esas cosas no me importen, porque no hay que naturalizar el aparato represivo porque es lo peor que nos puede pasar.