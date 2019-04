“En este provincia hay un serio problema de inseguridad”

La inseguridad reinante en la provincia casi se cobró una nueva víctima, cuando un matrimonio caminaba con su pequeña hija de dos años, ayer domingo de Pascuas, para almorzar en la casa de unos familiares, cuando fueron sorprendidos por motochorros que los quisieron asaltar. “Es un domingo común y corriente y nos pasa lo que todos vieron en el video. No sé si agradecerle a los ‘chorros’ que mi hija está viva, o agradecerle a Dios. No sé a quién agradecerle, pero sí estoy convencido de que esta provincia está con un serio problema de inseguridad, sobre todo con estos tipos en moto. Son dueños de tu vida, y te la pueden arrancar en un segundo en la puerta de tu casa. Yo recabé información de manera particular con gente que me ayudó por redes sociales y me pasaron hasta los documentos de estos tipos. Todos estos datos ya están en manos de la Policía, solo tienen que golpear la puerta y detenerlos”, comentó Luciano Fernández, papá de la nena que estaba en el momento que casi se produjo el asalto.