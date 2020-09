En Esquel no habrá fútbol local hasta el año que viene

Tras reunirse con los presidentes de clubes, el presidente de la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut Víctor Tejada, le comunicó al Consejo Federal de la AFA que en lo que resta del año no se jugará ningún partido que organice esta liga, tanto sea del fútbol de primera, como de divisiones inferiores y torneo femenino. El protocolo que la Liga les entregó a los clubes, señala que antes de los entrenamientos los jugadores debían realizarse el famoso hisopado y eso tiene un costo que ningún club quería afrontar. Tras un cambio de ideas, los presidentes de los clubes decidieron no arrancar con los entrenamientos y, por ende, no retomaría el fútbol cordillerano hasta que la pandemia se acabe. Víctor Tejada dijo que “El motivo es que nadie se quiere hacer cargo de los hisopados de los jugadores, un costo bastante elevado para el arcas de los clubes cordillerano y de esta manera. Los clubes decidieron no comenzar con los entrenamiento de fútbol aunque si seguir con los trabados de recreación y movimientos físicos que están realizando en la actualidad”.

DESCARGAR