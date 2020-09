En el territorio, escuchando a todos los sectores con sus problemáticas

Nosotros como diputados del Frente de Todos nos había llegado la inquietud de los trabajadorxs de los casinos a raíz de que bueno son varios casinos y varios trabajadorxs de la provincia están en contacto vienen teniendo serios inconvenientes respecto de su situación laboral, de sus ingresos, desde poder seguir sosteniéndose y sosteniendo las mínimas necesidades económicas debido a que justamente que no están pudiendo trabajar y tuvimos una reunión con varios/as compañeros del bloque y con representantes de distintos casinos de varias localidades, había de Rincón de los Sauces, de Cutral Co, de Neuquén capital, también de Chos Malal, en donde nos expusieron esta situación que están atravesando desde el cierre desde el mes de marzo debido a la cuarentena, a partir de este momento no tuvieron mas labor directa dentro del casino tienen muchísimas dificultades para implementar nuevas formas de trabajo…Dijo, la diputada Ayelén Gutiérrez.

Con los productores del Chañar ahí tenemos otra situación hay una preocupación muy grande que tienen respecto de la posible venta de un frigorífico por parte del municipio, este frigorífico se inauguró en su momento durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en esta situación nos manifestaron toda la problemática que esta atravesando el sector, obviamente la producción y la posibilidad de trabajo todo se ha reducido a niveles casi mínimos pero sobre todo también la cuestión de las tarifas, las proyecciones que hay sobre el sector productivo es realmente preocupante, bien sabemos que en lo que refiere a producción frutihortícola es mucho mas complejo o porque hay temporadas o hay momentos específicos en donde eso tiene una productividad tiene que tener un resguardo, un anclaje en un sistema respecto de los frigoríficos…hace un par de horas atrás hace un momento estuvimos reunidos con distintas organizaciones que se empezaron a agrupar, que es la zona de Chos Malal, la zona norte de Neuquén en función de la falta de acceso a la vivienda de esta situación que se está dando también la provincia que la vemos y la venimos debatiendo, discutiendo la necesidad de dar una solución a la situación de emergencia habitacional que hay, son muchísimas familias en este momento de pandemia donde se supone que uno tiene que tener las mejores condiciones o por lo menos los servicios mínimos para poder higienizarse y no los pueden tener porque viven hacinados, porque viven en tomas…

De la siguiente forma en dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, en dialogo con la diputada Ayelén Gutiérrez, por el Frente de Todos, decía lo siguiente…