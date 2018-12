En el mundo, una persona muere cada 24 segundos en accidentes de tránsito

“Tenemos un problemón”, afirma la directora del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Verónica Heler, en diálogo con El estado en tu radio.

Las cifras la avalan: en el mundo, 1.300.000 personas mueren por un accidente de tránsito, una personas cada 24 segundos. Si nos centramos en nuestro país, en 2017 5.611 personas murieron en siniestros viales.

El número se estabilizó, pero no alcanza. “Algo tiene que cambiar, y si seguimos haciendo lo mismo, nada va a cambiar. ¿Qué hacemos cuando salimos a la calle?, ¿qué hacemos con nuestros hijos? No alcanza con saber que muere un montón de gente”, sostiene Heler. Es necesario concientizar a quienes se suben a un auto. Es que, en la Argentina, el 50% de la población no usa el cinturón de seguridad.