En el marco de la pandemia y el temporal la ayuda del Estado es muy mediocre

Bien, dentro de las circunstancias no, sumamente difícil sobre todo para los pueblos indígenas en el marco de esta cuarentena. En donde yo vivo hubo muchísima nieve pero estamos en mejores condiciones que los pu lagmien de la meseta porque por lo menos tenemos camino que son mas accesibles, que la zona de la meseta, entonces ha nevado bastante hay zonas de 1 m de nieve, un poco mas de 1 m, pero claro en la meseta hay más de dos metros en algunos lados no y esto realmente está perjudicando un montón porque incluso hoy estábamos hablando con una lagmien de que estamos muy preocupados por unas papay (ancianas) que viven solitas que no tenemos noticias y no hay manera de llegar no sabemos cómo llegar hasta ellas y saber si están vivas. Además el desenvolvimiento que ha tenido defensa civil, también el ejército y también gendarmería ha sido patético, ustedes habrán visto acá nomas en Vuelta del Rio donde el helicóptero tiraban bolsones de comida que caían destruidos y no servían para nada, entonces también esta situación no de pronto lleva mucho tiempo gestionar que un helicóptero vaya ha asistir a las comunidades y que después de ardua gestión para que el Estado se comporte de esa manera indigna da mucha rabia y mucho de lo que siempre venimos denunciando no, que el racismo en Argentina no es residual y marginal sino que es estructurante…

De la siguiente forma lo relato Moira Millán, waichafe de la comunidad Pillan Mahuizda, de la provincia de Chubut, al “Regreso Informativo de la tarde” …