En el “Día Nacional de la Milanesa” te contamos la receta ideal

Tras una propuesta que se transmitió por las redes sociales, se celebra hoy el “Día Nacional de la Milanesa” . En Todo se puede, el Chef Juan Arrueta nos brindó la receta ideal para festejar este día.

El 3 de mayo quedó instituido en la redes sociales como el Día de la Milanesa, en Todo se Puede , el Chef Arrueta indicó “A la hora de elegir la carne hay que considerar es que no tenga no tenga ni venas ni grasas; la carne macerada en leche, ajo y pimienta ; una clave es no salar a la carne, por que esto la deshidrataría”

“Al momento de rebozar, podemos considerar el pan rallado o harina ; por último al momento de freír hay que tener en cuenta que es necesario mucho aceite para que se mantenga su temperatura de manera que el alimento no lo termine absorbiendo”