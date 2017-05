En el Día del Trabajador analizamos el concepto de paz, pan y trabajo

El abogado constitucionalista Miguel Rodriguez Villafañe analiza esos conceptos teniendo en cuenta la historia y el derecho:

La paz es esencial a la confidencia humana. Es un abrazo fraterno entre todos. El pan significa que todos tengamos derecho al alimento. El trabajo es esencial a la naturaleza del hombre no solo por aquello de que el trabajo dignifica al hombre sino también porque es esencial a la previsibilidad y la seguridad del ser humano. Hoy en día todo es precario, El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que es obligación de la sociedad y del Estado particularmente, garantizar el derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo. Uno ve que esto está olvidado. Uno no ve en los gobiernos municipal, provincial o nacional que no hay políticas para preservar el trabajo, y uno siente que hay desesperación diaria por el goteo en el desempleo. Ese olvido de la protección del desempleo es

grave.”. Miguel Rodriguez Villafañe, ex juez federal, constitucionalista.