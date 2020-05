En el día de su cumpleaños, charlamos con Peteco Carabajal

En La noche es de los que bailan, los integrantes de “Riendas Libres”, el conjunto liderado por Peteco Carabajal e integrado por su hijo, Homero, y Martina Ullrich, hablaron sobre cómo sobrellevan el aislamiento alejados de los escenarios y adelantaron el lanzamiento de nuevo material.

“Sigo haciendo lo que hago siempre, escribo, hago música, mi vida creativa no se modificó por la cuarentena”, señaló Homero.

Martin por su parte aseguró que da clases de percusión a un grupo de chicos de La Reja en el partido de Moreno.

Contaron que, con Riendas Libres, el grupo que integran junto a Peteco Carabajal, la cuarentena los agarró en medio de la grabación de un nuevo disco que tiene varios temas ya casi listos.

Allí la producción del programa finalmente logró comunicarse con el propio Peteco que festejaba su cumpleaños”

“Pasé el día conmigo mismo no me siento triste ni solo, me siento bien, tranquilo, espero que todo esto pase y vamos charlando de las cosas que vamos a hacer cuando todo esto termine”