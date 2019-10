En el día de San Rafael Arcángel varios entes no trabajan, otros sí

Tal como anticipáramos en la víspera, el transporte público de pasajeros trabajará como un día hábil normal, sin reducir ni alterar ninguna de sus frecuencias.

Hay clases y se dictan en forma normal (en todas las escuelas del departamento)

Para el comercio es optativo. Solamente no trabajarán aquellos cuyos propietarios decidan cerrar. Los que atiendan sus clientes, lo harán como un día normal, es decir que los trabajadores cobran salario simple.

La Municipalidad ha comunicado, que este jueves 24 habrá asueto por las fiestas patronales. (En el edificio central y todas sus dependencias) Tampoco trabajan las oficinas que dependen del gobierno provincial.

Mañana NO trabajan los bancos, tampoco Anses, no atiende el Hospital, (solo la guardia). Por lo tanto no trabajan los Centros de Salud ni de la Municipalidad ni de la Provincia.

El Correo sí trabaja normalmente y paga en los distritos, siguiendo el cronograma y aunque los bancos no atienen al público, hay que aclarar que los jubilados tendrán depositados sus haberes y pueden cobrar por cajero los que utilizan tarjeta de débito.