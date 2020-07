sábados y domingos de 1 a 2 am

sábados y domingos de 1 a 2 am El carromato de la farsa

Héctor Larrea dialogó con el actor Facundo Arana acerca de En el aire, el ciclo que conducirá por la AM 870 de Radio Nacional los sábados y domingos de 1 a 2 de la madrugada. “Me miman, porque no saben lo que voy a decir y me invitan igual”, sostuvo sobre el programa que empieza este 11 de julio y que también será transmitido por Instagram.