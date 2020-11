En Chubut son más de 500 los estudiantes voluntarios en el Plan Detectar

Este mediodía en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Mariana Pérez Curbelo, estudiante de Medicina de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNPSJB contó su experiencia de trabajo en Río Mayo hacia donde viajó con otros seis estudiantes voluntarios para la puesta en marcha del Plan Detectar. “Fue una experiencia muy gratificante, tuvimos la oportunidad de hablar con personal de salud que no había tenido contacto con pacientes con Covid positivo, detras del telón de todo esto no solo hisopamos a la gente, capacitamos sobre como hacer entrevistas, nos preparamos para que no se nos escapen detalles de la devolución, el uso de reactivos y la toma de datos”.

Para esta misión “fuimos seis estudiantes, somos entre 500 y 600 voluntarios entre todas las sedes de la Universidad, en Esquel, Comodoro y Madryn”.

Sobre la tarea, Mariana puso en valor el trabajo conjunto y el aprendizaje. “Rescato cosas importantes, primero el compañerismo que se maneja entre nosotros, buscamos llegara todos los pacientes, todos con realidades muy diferentes, nos pasa incluso que hay gente que llega llorando porque es algo desconocido todos tenemos miedo, nosotros nos transformamos en una contención para la gente, es muy lindo ser parte de esto, que luego te digan gracias eso ya lo paga todo”.