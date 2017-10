En Boca Fabra está con fiebre y Barrios será operado esta noche

Frank Fabra, defensor de Boca Juniors, se retiró hoy antes que finalizara la práctica en Casa Amarilla por sufrir un estado gripal con fiebre y es uno más de los jugadores con problemas físicos o personales en el plantel que conduce Guillermo Barros Schelotto, en una semana sin competencias oficiales debido a las elecciones legislativas del domingo próximo.

En tanto, desde las 19 de hoy será operado en el sanatorio Agote el mediocampista Wilmar Barrios, debido a una fractura que padece en el tercer metacarpiano de la mano izquierda.

El volante central -y jugador clave dentro del esquema de Guillermo- será dado de alta esta misma noche para empezar su proceso de rehabilitación.

Más allá de que lo normal es que una recuperación de ese tipo lleve seis semanas, en Boca creen que el lunes próximo empezará a entrenarse con una férula de plástico en el dedo lesionado.

La idea es ver cómo evoluciona, a sabiendas de que no podrá estar contra Belgrano el domingo 29 en La Bombonera, pero con la intención de que pueda jugar en el superclásico ante River, a disputarse el 5 de noviembre en el estadio Monumental.

“Lo mejor será no arriesgar y ganar tiempo con la operación, para poder jugar contra River. Y Dios quiera que así sea”, señaló al respecto.

Wilmar Barrios sufrió la lesión en el segundo tiempo del partido que el domingo pasado Boca le ganó a Patronato por 2-0 en la ciudad entrerriana de Paraná.

“Fue un pelotazo, no pensé que era para tanto, después fui al médico y en el examen salió la fractura. Mañana me van a operar y me dijeron que son 6 semanas de recuperación”, agregó.

“Soy optimista, quiero recuperarme para estar pronto. No jugaría ante Belgrano y apunto al clásico contra River. Es la primera lesión que tengo y es en la mano. Tengo un poco inflamada la zona, es complicado jugar y tener contacto”, concluyó el mediocampista de la selección colombiana.

También se calcula que para la próxima semana estará a disposición del cuerpo técnico defensor Paolo Goltz, quien sufre una distensión en el músculo pictineo derecho y que hoy se volvió a entrenar en forma diferenciada.

Cabe recordar que Boca, por lo menos por seis meses, no podrá contar con Fernando Gago, recientemente operado del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

En cuanto a Pablo Pérez, con licencia por tener a su padre grave de salud pero estable en una clínica de la ciudad de Rosario, se anunció que el volante del Seleccionado argentino volverá recién el lunes a entrenarse en el predio Pedro Pompilio.

Con esas ausencias, el plantel se entrenó esta mañana en Casa Amarilla a puertas cerradas para la prensa. Después de una hora de trabajo físico en el gimnasio bajo la supervisión del profesor Jorge Valdecantos, los futbolistas realizaron un trabajo táctico en la cancha principal.

Boca volverá a entrenarse mañana desde las 9.30, en tanto el “Mellizo” Guillermo dispuso que el plantel tenga el sábado y domingo libres para retornar el lunes próximo al trabajo.

En otro orden, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, aseguró que está confirmado el súperclásico de verano ante River en Mar del Plata, en una fecha que podría ser el 20 de enero.

De ser así, sería una semana antes de reanudarse la Superliga del fútbol argentino, con una fecha programada para el último fin de semana de enero próximo.

Boca, único puntero de la Superliga con 18 unidades (puntaje ideal), enfrentará por la séptima fecha a Belgrano de Córdoba en La Bombonera, el domingo 29 de octubre.