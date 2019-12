En barrio 300 viviendas protestaron por problemas con las cloacas

En una zona del barrio 300 Viviendas Mutual Modelo los vecinos dieron cuenta que durante este fin de semana padecieron problemas de desborde de cloacas y reclamaron por obras. En la tarde del sábado quemaron cubiertas y cortaron las calles en Gobernador Maya y Don Bosco, para visibilizar su protesta. Francisco Valiero, coordinador de gerencia del IAPV, explicó que no está trabajando bien el biodigestor no hay aprobación del plan de obra, la obra no cuenta con todo el trámite para entregarlo al biodigestor para hacerse cargo el municipio, hay falta de mantenimiento nada más y se produjo un taponamiento, señaló.