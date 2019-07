Empresas presentaron preventivo de crisis y choferes levantan el paro

Fernando Quinodoz, titular de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, explicó que luego de que se notifica que empresas de colectivos presentaron procedimiento preventivo de crisis, se establece que las partes deben cesar con toda medida, los trabajadores no pueden realizar huelgas y los empleadores no pueden despedir a nadie. Los efectos que puede tener un procedimiento preventivo de crisis “es la posibilidad de desvinculación en condiciones diferentes que si no se estuviera en esa situación”, señaló. También aclaró que en el marco de esta situación, UTA local no podrá realizar medidas de fuerza que se anuncian desde UTA a nivel nacional.