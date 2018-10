Empresarios se comprometieron a no realizar aportes en efectivo

En el 54° Coloquio de IDEA, los empresarios manifestaron un compromiso muy importante. Se comprometieron a no realizar aportes electorales en efectivo y reclamaron la necesidad de “generar un compromiso para exigir la ley de financiamiento de la política”.

En diálogo con Silvia Mercado, la directora Ejecutiva de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Julia Pomares, explicó que este pronunciamiento se trata de una “excelente noticia” y aseguró que el problema del financiamiento de las campañas en Argentina es “estructural”.

Además, reiteró la necesidad de aprobar una ley para bancarizar los aportes electorales: hoy, Argentina es uno de los pocos países que permiten el financiamiento de una campaña en efectivo. De hecho, hasta 2015 no era posible hacer transferencias bancarias. “El mecanismo no estaba efectivamente regulado, por lo cual no se podía realizar fácilmente una transferencia”, expresó Pomares.