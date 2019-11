Empresarios piden tratar modificaciones a la ley 7722, sin más dilaciones

Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial Mendocina, se refirió a la evolución de los aspectos de la ley de minería señalando que actualmente hay muchas leyes que antes no existían, como la ley de ordenamiento territorial, el pacto federal minero, la ley de glaciares y la protección de los humedales, entre otras. “Toda esta evolución que se viene dando, lo que hace suponer es que con estas correcciones, mejoras, cuidados y delimitaciones, esto es cada vez más posible.”

Entonces lo que se busca es la evolución de la ley 7722 “porque el problema es que hace más de 12 años que Mendoza no crece, que no genera empleo privado registrado entonces, lo que nosotros pedimos es que: si ya hay un escenario de consenso –remarcó- el gobernador entrante gana con más del 50% de los votos manifestándose a favor de las actividades, con todos los cuidados que hay que tener…no entendemos porqué esto no puede tratarse, por sí o por no”- expresó. (La ley prohíbe el uso de sustancias que sí están permitidas en la producción agrícola –señaló Badaloni)

“Queremos que esta sea una ley para el sector productivo, para la generación de empleo y para poder crecer, después de 12 años”- afirmó el empresario.