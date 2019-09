Empleados del Ente de Termas cortan la ruta de acceso a Loncopué

El delegado de ATE, Luis ‘Wuichi’ Huentén contó sobre la medida de fuerza que comenzó por la falta de entrega de una campera, y el concurso de cargos de jefatura. “Las termas funcionan con siete directores provinciales que algunos ni siquiera saben cómo se mueve la institución”, declaró. “En la temporada se acusa al trabajador de no querer realizar su función pero no tenían insumos, el trabajador no es flojo”. Huentén informó que la planta funcional del Ente está compuesta por 787 trabajadores y otros 252 son temporales, con contrato de 6 o 8 meses. “Están vaciando a termas”, sentenció.

El corte es sobre la ruta 26 durante tres horas hoy. Pero de no tener respuestas, mañana intensificarán las medidas.