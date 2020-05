Empezó a cartonear en el 2001 y hoy está a cargo de la Dirección de Reciclado

María Castillo es directora Nacional de Reciclado pero, antes de llegar a la función pública, tuvo un largo recorrido como cartonera. Además, es integrante de una de las cooperativas de cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

Fue a los 24, en medio de la crisis del 2001. María estaba tratando de terminar el secundario y, mientras se encargaba de su familia, la crisis económica les pegó de lleno y su marido se quedó sin trabajo. “Al principio fue difícil; fue difícil acostumbrarse a abrir una bolsa, al frío”, relata.

Además, cuenta, al principio también costaba mucho vivir de esto. A todo eso, se le sumaba la violencia policial. Corrían otros tiempos, y cartonear era considerado como un delito.

“Fue muy difícil. Hoy uno se da cuenta de todo lo que hicimos y de todo lo que se puede hacer para que los demás compañeros también tengan la misma oportunidad“

Hoy, en el marco de la pandemia del coronavirus, cartonear no es considerado como una actividad esencial, aunque sí lo es la recolección de residuos, y los cartoneros tratan de sortear esta situación de la mejor manera. Sin embargo, algunos de sus compañeros salen a trabajar porque ese ingreso es su único recurso.

La propuesta para hacerse cargo de la Dirección de Reciclado le llegó en noviembre; un mes después, ya estaba cumpliendo funciones.

“Me sorprendió mucho la propuesta. Yo era referente en Lomas de Zamora, y después fui elegida como secretaria General de la CTEP en el distrito. En noviembre del año pasado me dijeron que estaba la posibilidad de llevar adelante la dirección de economía popular, en el marco del reciclado, y yo dije que sí, como siempre. Y en diciembre me llamaron y me dijeron que tenía que empezar a cumplir funciones”, cuenta.

“Me gusta lo que hago, me gusta charlar con los compañeros”, expresa.

La Dirección Nacional de Economía Popular depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación, a cargo de Daniel Arroyo.

En todo el país hay más de 150.000 cartoneros que hoy luchan por superar la crisis económica que se vio agravada por la pandemia. Desde la Dirección, María lleva tranquilidad a sus compañeros y asegura que siguen trabajando todos los días, hasta la hora que sea.